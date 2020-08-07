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Kuşadası’ndaki bu parkta her şey geri dönüştürüldü

AYDIN HABERLERİ  | 07.08.2020 09:49 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla yapımını sürdürdüğü Geri Dönüşüm Parkı’nı tamamladı.

Kuşadası Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla yapımını sürdürdüğü Geri Dönüşüm Parkı’nı tamamladı. İçecek kasalarından otomobil lastiklerine, pet şişelerden varillere kadar birbirinden farklı geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılmasıyla tasarlanan park, büyük beğeni ile karşılandı.
Kuşadası, farklı ve çevreci bir parka kavuştu. Bir yıl içerisinde hizmete açtığı temalı parklarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi son olarak Hacı Feyzullah Mahallesi’ne Geri Dönüşüm Parkı’nı kazandırdı. Etüt Proje, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü iş birliğinde yaşama geçirilen Geri Dönüşüm Parkı’nda yer alan oyun ve oturma grupları ile aksesuarların tamamı atık ve geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşuyor.
Temizlik İşler Müdürlüğü tarafından Kuşadası genelinde yürütülen geri dönüşüm çalışmalarından elde edilen atık içecek kasalarından oluşan giriş kapısı, otomobil lastikleri ile tasarlanan salıncakları, varillerden yapılan bankları ve pet şişelerin kullanıldığı peyzaj tasarımı ile büyük beğeni kazanan park rengarenk aksesuarları ile de çocukların dikkatini çekmeyi başarıyor. Kısa süre içerisinde açılışı yapılacak olan parkta ayrıca Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Geri Dönüşümden Sanat, Fikir ve Uygulama Projesi Yarışması’nda dereceye giren eserler de sergilenecek.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geri dönüşüm çalışmalarının çevre ve doğa için önemine dikkat çekerek “Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak ve daha sağlıklı çevresel koşullarda yaşamalarını sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında tasarladığımız Geri Dönüşüm Parkımızı tamamladık. Geri dönüşümün önemini eğlenceli bir yolla anlatmayı hedeflediğimiz parkımızın çocuklarımızın çevre bilincini arttıracağını ümit ediyor, kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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