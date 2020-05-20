Kuşadası’ndaki büyükşehir-ilçe belediyeleri uyumu örnek oluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin uyumlu çalışması Kuşadalıların takdirini topluyor. İki belediye arasında ki uyumlu, ortak hareket Kuşadası’na hizmet olarak yansıyor.

Kuşadası’nda Başkan Ömer Günel ile başlayan değişim rüzgarının en büyük desteği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan geliyor. Başkan Ömer Günel, Özlem Çerçioğlu’nu belediyecikte, ustası olarak gördüğünün altını çizerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ile aramızda usta çıkarak ilişkisi var. Kendisinden çok şey öğreniyorum“ dedi.

Başkan Ömer Günel Kuşadası’nın geleceğini dizayn ettiklerini belirterek, “Bana sık sık, ilçemizde son dönemde yaşanan büyük değişim ve çözülemeyen birçok sorunun hızlıca bertaraf edilmesi, yapılamayan ve ilçemizin tanıtımı ve sosyal hayatı için kritik öneme sahip etkinliklerin tekrar başlamasının sırrı soruluyor. Büyük bir onur ve gururla söylemek isterim, ilçemizde yapmayı başardığımız ve büyük bir azimle sürdürdüğümüz kentsel değişim rüzgarına en büyük destek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’ndan geliyor.

İlçe belediyesi olarak imkanlarımız belirli. Ancak bizim arkamızda Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Özlem Çerçioğlu var. Ne zaman başımız sıkışsa kendisinden yardım talep ediyoruz. Ayrıca Türk Belediyeciliğinin en önemli isimlerinden biri olduğu her kamuoyu araştırmasıyla tekrar tekrar ispat edilen Büyükşehir Belediye Başkanımız ile aramızda bir usta çırak ilişkisi var. Kendisinden çok şey öğreniyorum.