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Kuşadası’ndaki işletme Kovid-19 tedbirleri ile dikkat çekiyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ünlü gece kulübünde sosyal mesafe kurallarına önem verilirken, vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.Kuşadası’nın ünlü gece kulübü Harem’de korona virüs tedbirleri alındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ünlü gece kulübünde sosyal mesafe kurallarına önem verilirken, vatandaşlar ateşi ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.
Kuşadası’nın ünlü gece kulübü Harem’de korona virüs tedbirleri alındı. Tatilciler ünlü gece kulübüne girerken önce dezenfektan ikram ediliyor, sonra ateşi ölçülüp içeri alınıyor. Sosyal mesafe kurallarına tam anlamıyla uyulan işletmede görevli güvenlik görevlileri 1,5 metre sosyal mesafe kurallarına özen gösteriyor. Şarkılara kendini kaptıran tatilciler sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği zaman görevli personeller müşterileri mesafe konusunda uyarıyor. Ankara’dan Kuşadası’na tatile gelen Adem Uyar “Harem Bar’ı çok beğendik. Girişte hem ateşimiz ölçüldü hem dezenfektan ikram ettiler. Güvenlik görevlileri sosyal mesafe kurallarına çok dikkat ediyor. Beni birkaç kere uyardılar. Yetkililere özen gösterdikleri için teşekkür ederiz” dedi.

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İstanbul Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
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