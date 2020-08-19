Kuşadası’ndaki işletmelere tam not

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine gönderdiği “Koronavirüs’ genelgesiyle yapılan denetimler Kuşadası’nda devam ediyor. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Ömer Günel’in katıldığı uygulamada, kontrolden geçirilen işletme, taksi durakları ile dükkanların hijyen kurallarına tam olarak uyduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sağlık İçin, Hepiniz İçin’ sloganıyla koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik Türkiye genelinde başlattığı denetimler Kuşadası’nda yoğun bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda dün gece sahil bandı üzerinde yer alan işletmeler bir dizi kontrolden geçirildi. Uygulamaya; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile polis ve zabıta ekipleri katıldı.

Denetimlerde, Atatürk Bulvarı ile Güvercianada yolu üzerinde yer alan eğlence yerleri, kafe, restoranlar ve taksi durakları kontrol edildi. İşletmelerin hijyenik bir ortamda hizmet verip vermediklerine bakıldı. Ayrıca işletme sahiplerine sosyal mesafe kuralına kesinlikle uymaları ve müşterilerini içeriye maskesiz almamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin yaptıkları denetimlerde Kuşadası’ndaki işletmelerin koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyulduğu görüldü.

Kuşadası’nın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren gerekli bütün önlemleri aldık. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Kuşadası’nın cadde ve sokaklarını düzenli olarak 80 derecelik köpüklü su ile dezenfekte ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü personelimiz ise kafe, restoran ve eğlence yerlerini denetliyor. Ayrıca 25 meslek grubu için 25 ayrı pandemi ile mücadele bilgilendirme broşürü hazırlayıp, broşürleri Güvercin Masa gezici ekibimiz aracılığıyla her meslek grubuna ayrı ayrı dağıttık. Yine hemşehrilerimizin koronavirüsten korunmada en etkin yol olan yüz maskesine kolayca ulaşabilmeleri için kentimizin farklı noktalarına maskematikler yerleştirdik. Bu hafta boyunca esnafımıza ücretsiz 20 bin adet yüz maskesi dağıtacağız. Kentimizdeki her esnaf iş birliği içerisinde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getiriyor. Kuşadası çarşıları ile işletmelerin de Korona virüse geçit yok” diye konuştu.

