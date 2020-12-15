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Kuşadası’ndaki kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

AYDIN HABERLERİ  | 15.12.2020 15:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç hayatını kaybetti.Kaza, Kuşadası Davutlar yolu üzeri Anadolu Bankacılar sitesi önünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç hayatını kaybetti.
Kaza, Kuşadası Davutlar yolu üzeri Anadolu Bankacılar sitesi önünde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 EE 615 plakalı Toyota Avensis markalı otomobili ile seyir halinde ilerleyen Mert Akpınar (26), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarında bulunan elektrik direğine daha sonra da site duvarına çarptı. Sesleri duyan çevre sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan Akpınar, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 26 yaşındaki Mert Akpınar burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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