YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’ndaki milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu

Kuşadası’ndaki milli parkın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu

AYDIN HABERLERİ  | 21.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğruyor.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğruyor. Koronavirüs salgınının ardından başlayan yeni dönemde en yoğun gününü yaşayan Dilek Yarımadası bu yıl da tatilcilerin gözdesi oldu. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle milli park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bünyesinde barındırdığı endemik bitki türleri, Alageyik, Akdeniz foku ile tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlar ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dün gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar bugün milli parka akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren parka gelen ziyaretçilerin araçları uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Ziyaretçiler doğa fotoğrafı çekerek ve koylarda denize girerek vakit geçiriyor. Kuşadası ilçe merkezinden gelenler de tekne turlarıyla ya da özel yatlarla buradaki koylarda yüzüyor.
Bu arada, yoğunluk nedeniyle milli park müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, “ Milli Parkımız salgın sonrası yoğun günlerinden bir tanesini yaşıyor.Ziyaretçilerimizin salgın önlemlerine titizlikle uymalarını rica ediyoruz.Çünkü sizleri önemsiyoruz. Görevlilerimizin uyarılarını ve Anonslarımızı lütfen dikkate alın “ denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:41
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Aile Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Aydın’da trafik kazası: Sürücünün eşi hayatını kaybetti

Aydın’da trafik kazası: Sürücünün eşi hayatını kaybetti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Güler’den gönüllü kursiyerlere teşekkür belgesi

Başkan Güler’den gönüllü kursiyerlere teşekkür belgesi

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.