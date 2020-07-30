YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’ndaki milli parkın ziyarete kapalı koyları atıklardan temizlendi

Kuşadası’ndaki milli parkın ziyarete kapalı koyları atıklardan temizlendi

AYDIN HABERLERİ  | 30.07.2020 09:25 | Son Güncelleme

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ziyarete kapalı koylardaki atıkların temizliği yapıldı.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda ziyarete kapalı koylardaki atıkların temizliği yapıldı. Milli Park Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında atıklar deniz ve kara yoluyla milli park dışına çıkarıldı. Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Milli Parkımızın ziyarete kapalı koylarında, hakim rüzgar ve dalga hareketlerinden kaynaklı oluşan doğal olmayan atıklar, milli Park personelimiz tarafından her ay rutin olarak toplanmaktadır. Zor şartlarda yapılan temizlik faaliyeti sonucu toplanan tüm atıklar Deniz ve kara yoluyla Milli Park dışına çıkarılmaktadır “ denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

AÜ, akademik ekoloji araştırmasında 8’nci sırada yer aldı

AÜ, akademik ekoloji araştırmasında 8’nci sırada yer aldı

Burhaniye’de kurban satış ve kesim yerleri hazır

Burhaniye’de kurban satış ve kesim yerleri hazır

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

Burhaniye’de pazarcılar kura çekti

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Aydın Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
06:03
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:27
Yatsı
21:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.