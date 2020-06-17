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Kuşadası’ndaki operasyonda 3 kişi polis tarafından yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 17.06.2020 17:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Büro Amirliği koordinesinde planlanan ve Devriye Ekipler Büro Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kuşadası’ndaki operasyonda 3 kişi polis tarafından yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Büro Amirliği koordinesinde planlanan ve Devriye Ekipler Büro Amirliği, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan toplam 4 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç. P. Hacifeyzullah Mahallesi’nde, "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ikiçeşmelik Mahallesi’nde, "Silahla Tehdit" suçundan toplam 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C. I. isimli şahıs Değirmendere Mahallesi’ndeki adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kuşadası Eczanesi
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Oksijen Eczanesi
Kusadasi
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