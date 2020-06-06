Kuşadası’ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Kuşadası’na bağlı Caferli’de meydana gelen yangın itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Caferli Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle tehlike oluşturan yangına itfaiye ve orman ekipleri zamanında müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.



