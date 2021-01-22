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Kuşadası’ndaki özel hastanede yangın paniği

22.01.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Kuşadası’ndaki özel hastanede yangın paniği

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde özel bir hastanenin odasında küçük çaplı yangın çıktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde özel bir hastanenin odasında küçük çaplı yangın çıktı. Yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangın, Rıza Saraç Caddesi üzerinde saat 2.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özel Gözde Hastanesi’nin üçüncü katında bulunan bir odadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler alevleri büyümeden engelledi. Elektrik kontağından çıkan yangında küçük çaplı hasar meydana geldi.

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