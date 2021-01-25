YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor

Kuşadası’ndaki tarihi camide restorasyon devam ediyor

25.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve tescilli anıt kapsamında bulunan Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinin en önemli tarihi eserleri arasında yer alan ve tescilli anıt kapsamında bulunan Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kuşadası’ndaki 5 tarihi camiden biri olan tescilli yapının önemli bir bölümü yıl içerisinde meydana gelen yangında zarar görmüştü.
Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne sahip çıkılmasının sevindirici olduğunu söyledi. Caminin restore edilmesi için yaptıkları çağrıya Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden olumlu cevap geldiğini açıklayan Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkan Mahmut Ökçesiz, çağrının hemen ardından Aydın Vakıflar Bölge Müdürü başkanlığındaki bir heyetin Kuşadası’na gelerek durumu yerinde tespit ettiğini ve kısa sürede de onarıma başladığını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım! Ünlü yıldızdan olay yaratan paylaşım!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:26
İkindi
16:07
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Canver Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Başkan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine başladı

ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine başladı

Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor

Didim Belediyesi kentin geleceğine güzellik katıyor

Kuşadası caddelerinde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılmaya başlandı

Kuşadası caddelerinde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılmaya başlandı

İncirliova Belediye Başkanı ve 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

İncirliova Belediye Başkanı ve 12 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

Aydın’da uyuşturucudan bir haftada 7 kişi tutuklandı

Aydın’da uyuşturucudan bir haftada 7 kişi tutuklandı

Aydın’ın altyapısı ASKİ’nin çalışmalarıyla güçleniyor

Aydın’ın altyapısı ASKİ’nin çalışmalarıyla güçleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.