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Kuşadası’ndan termal turizm atağı

AYDIN HABERLERİ  | 08.02.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, Davutlar ve Güzelçamlı’daki termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılarak bölge turizmine kazandırılması için harekete geçti.Belediye Meclisi’nden "Jeotermal Şirket" kurulması için yetki alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu sayede daha kolay kaynak bulup yatırım yapabileceğiz.

Kuşadası’ndan termal turizm atağı

Kuşadası Belediyesi, Davutlar ve Güzelçamlı’daki termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılarak bölge turizmine kazandırılması için harekete geçti.
Belediye Meclisi’nden "Jeotermal Şirket" kurulması için yetki alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu sayede daha kolay kaynak bulup yatırım yapabileceğiz. Şirket, ARYA Turistik Tesisleri A.Ş gibi belediye bünyesinde olacak" dedi.
Kuşadası Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Davutlar Hizmet Binası’nda yapıldı. Toplantıda, müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konular ile meclis üyeleri tarafından verilen önergeler ele alındı. 24 gündem maddesini görüşmek üzere buluşan meclis üyeleri, ilçe ve bölge turizmi için büyük önem taşıyan bir kararın altına imza attı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e meclis üyelerince Davutlar ve Güzelçamlı’daki termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılıp bölge turizmine kazandırılması için "Jeotermal Şirket" kurma yetkisi verildi.

Kuşadası’nın termal turizm konusunda zengin mineral yapısı ve uygun kuyu suyu sıcaklığına sahip olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Davutlar ve Güzelçamlı’da 45-50 derecelik 3 adet yeraltı suyumuz var. Şirket, bölgedeki termal suyun tamamıyla sağlık turizmi için kullanılmasına hizmet edecek. Böylece daha kolay kaynak bulup yatırım yapacağız. Aynı zamanda tesis kurulması için yatırımcıları teşvik edebileceğiz. Ticaret Kanunu’na göre kuracağımız şirket, ARYA Turistik Tesisleri A.Ş gibi belediye bünyesinde olacak" dedi.

Meclis toplantısında alınan bir diğer önemli karar ise kansere karşı verdiği mücadeleyle Türkiye’de milyonların sevgisini kazandıktan sonra 20 Eylül 2019 tarihinde hayata veda eden Neslican Tay ile ilgili oldu. Alınan karara göre; Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Hacıfeyzullah Mahallesi, Kasım Yaman Caddesi üzerinde yapımı devam eden park, Neslican Tay adı ile hizmete açılacak.

Kuşadası’ndan termal turizm atağı

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