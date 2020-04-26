Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19), ekonomik açıdan birçok ülkeyi dar boğaza soktu. Salgın nedeniyle, küresel ölçekte 100 binlerce kişi işsiz kaldı.

Kovid-19’un olumsuz etkilerinin en çok hissedildiği alan ise turizm sektörü oldu. Bu durum, bacasız sanayii olarak adlandırılan turizmden her yıl milyarlarca dolar gelir elde eden Türkiye gibi ülkelerde ciddi değişim planlarının yapılmasını gündeme getirdi.

Türkiye’de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası’nda yerel yönetim ve turizm paydaşları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulundu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve sektör temsilcileri, dünyada turizm alanında beklenen değişime ülkemizin ayak uyduramaması halinde yaşanan sağlık felaketinin Türkiye açısından turizmde ciddi bir ekonomik krize dönüşeceğine dikkat çekti.

Salgın hastalık nedeniyle turizm sektöründe yaşanan krizin fırsata çevrilebileceğini ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu olumsuz süreci, turizm anlayışımızın artık değişmesi için olanak olarak görüyoruz. Yıllardır ’Her Şey Dahil’ sisteminin ülkemiz turizmine verdiği zarar ortada. Sistem, sektörde kapanmayan yaralar açtı. Geçmiş yıllarda kentimize gelen yerli ve yabancı turistleri görmeden günü siftahsız kapatan esnafımız için artık bu anlayışın sürdürülebilir bir yöntem olmadığı ortada. Çünkü turist ülkemize geldiğinde tatil süresini otelinden dışarı çıkmadan tamamlayıp geldiği yere geri dönüyor. Avrupa bile artık ’Her Şey Dahil’ uygulamasından vazgeçti. Gelirin eşit paylaşılmasına müsade etmeyen bu acımasız sisteme Türkiye’de de son verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın harekete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.