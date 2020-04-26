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Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

AYDIN HABERLERİ  | 26.04.2020 19:48 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19), ekonomik açıdan birçok ülkeyi dar boğaza soktu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19), ekonomik açıdan birçok ülkeyi dar boğaza soktu. Salgın nedeniyle, küresel ölçekte 100 binlerce kişi işsiz kaldı.
Kovid-19’un olumsuz etkilerinin en çok hissedildiği alan ise turizm sektörü oldu. Bu durum, bacasız sanayii olarak adlandırılan turizmden her yıl milyarlarca dolar gelir elde eden Türkiye gibi ülkelerde ciddi değişim planlarının yapılmasını gündeme getirdi.
Türkiye’de turizmin ilk başladığı yer olan Kuşadası’nda yerel yönetim ve turizm paydaşları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulundu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve sektör temsilcileri, dünyada turizm alanında beklenen değişime ülkemizin ayak uyduramaması halinde yaşanan sağlık felaketinin Türkiye açısından turizmde ciddi bir ekonomik krize dönüşeceğine dikkat çekti.

Salgın hastalık nedeniyle turizm sektöründe yaşanan krizin fırsata çevrilebileceğini ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu olumsuz süreci, turizm anlayışımızın artık değişmesi için olanak olarak görüyoruz. Yıllardır ’Her Şey Dahil’ sisteminin ülkemiz turizmine verdiği zarar ortada. Sistem, sektörde kapanmayan yaralar açtı. Geçmiş yıllarda kentimize gelen yerli ve yabancı turistleri görmeden günü siftahsız kapatan esnafımız için artık bu anlayışın sürdürülebilir bir yöntem olmadığı ortada. Çünkü turist ülkemize geldiğinde tatil süresini otelinden dışarı çıkmadan tamamlayıp geldiği yere geri dönüyor. Avrupa bile artık ’Her Şey Dahil’ uygulamasından vazgeçti. Gelirin eşit paylaşılmasına müsade etmeyen bu acımasız sisteme Türkiye’de de son verilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın harekete geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Göreve geldiği 1 yıldan bu yana yaptığı yatırımlarla kentte değişim rüzgarı estiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçenin sahip olduğu yolcu limanı sayesinde Türkiye’de kruvaziyer turizminin başkenti konumunda olduğunu belirterek, "Kuşadası bu özelliğinin dışında konaklamalı turizm alanında da çok önemli bir destinasyon alanı. 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından görevi devralmamızla birlikte kentte turizm seferberliği başlattık. Oluşturduğumuz güç birliği ve dayanışma ruhuyla yapılan çalışmalar sonucunda 2019 sezonunda Kuşadası’nın ülkemizin turizm başkenti olduğunu yeniden hatırlattık. 2020 sezonu hazırlıklarımıza şehrin 30 yıldır eskiyen alt ve üst yapısını yenileyerek başladık. Böylece ilçemizin gelecek 20 yılını teminat altına aldık. Büyük umutlarla girdiğimiz 2020 yılının ilk aylarında gerek kruvaziyer trafiğimiz gerekse de otel rezervasyonlarımızda özlenen günleri yakaladık. Ancak tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan COVİD-19 salgını sebebi ile ülkemizde en çok etkilenen sektör turizm oldu. Turizm kenti olarak planlamalarımızı ve hazırlıklarımızı yeniden değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde ziyaretçi trafiğinin tekrar canlanacağını düşünerek gerek kent merkezimizde gerekse de turistik işletmelerimizde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Kuşadası sezona hazır bir şekilde girecek" dedi.

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasından sonra turizm sektöründe yaşanacak hareketliliğin iç pazardan başlayacağını kaydeden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sözlerini şöyle tamamladı: "Reel olarak baktığımız zaman yabancı turist girişlerinin beklenen düzeyde olmayacağı görülmekte. Bu noktada yerli turizme ağırlık vermek 2020 turizm sezonu için can suyu olacaktır. Dünyanın en uzun kesintisiz plajlarından biri olan 40 kilometre uzunluğundaki Karaova Plajı, Dilek Yarımadası Milli Parkı ve koylarımız, 40 bin yatak kapasiteli otellerimiz, turistik işletmelerimiz ve yenilenen kentimiz ile 2020 yaz dönemi için Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı yol haritasına uyumu en başarılı şekilde gerçekleştirecek turizm kenti Kuşadası olacaktır".

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in otellerde ’Her Şey Dahil’ sisteminin kaldırılmasına yönelik getirdiği öneriye, turizm sektörü temsilcilerinden de destek geldi. Turistik ilçelerdeki otellerde bu uygulamanın kademeli olarak kaldırılabileceğini belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Bugün birçok oetelin mutfak ve restoran kısmı zaten bu sisteme uygun değil. Bu bağlamda önce bu işletmelerden başlayarak uygulamaya son verilebilir. Böylece kente gelen yerli ve yabancı turistin bir kısmı şehir merkezine inerek hem yemeğini yer hem de alış verişini yapar. Bu da esnafa önemli bir gelir kalemi oluşturur" dedi.

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