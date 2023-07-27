Kuşadası’nı sokak festivali coşkusu sardı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günü, tatil planı yapan herkesi 28 Temmuz Cuma günü bir renkli bir kortej yürüyüşü ile başlayacak olan Kuşadası Sokak Festivali’ne katılmaya çağırarak, “Kentimiz müzik, sanat, lezzet ve eğlence dolu unutulmaz bir hafta sonu geçirecek. Herkesi festival coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Türkiye’nin ’sokak’ konsepti ile düzenlenen ilk tematik festivali olan Kuşadası Sokak Festivali 28 Temmuz Cuma günü başlıyor. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu’nun danışmanlığında düzenlenecek olan Kuşadası Sokak Festivali, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ’Lezzet Sokakta’, ’Eğlence Sokakta’, ’Müzik Sokakta’ ve ’Sanat Sokakta’ başlıklarında gerçekleşecek. 3 günlük dopdolu bir programla alanında tanınmış sokak müzisyenlerini, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayacak olan Kuşadası Sokak Festivali, kentte bir kez daha karnaval havası estirecek.

Kuşadası Sokak Festivali, 28 Temmuz Cuma günü bir kortej yürüyüşü ile başlayacak. Yürüyüşün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sevilen müzik grubu KÖFN şarkılarını festival katılımcıları için seslendirecek. Festival çerçevesinde 29 Temmuz Cumartesi gecesi ise yine İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Türkiye’nin en başarılı tenorlarından Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Hakan Aysev, ’3 Tenor’ isimli bir konserle sahne alacak.

Kuşadası Sokak Festivali çerçevesinde kentin 11 turistik noktasında lezzet durakları kurulacak. Her bir lezzet noktasında Ege ve Kuşadası mutfağına has lezzetlerin yanı sıra 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem faciasından etkilenen 11 kentin yöresel yemekleri ikram edilecek. Festival katılımcıları, alacakları biletler ile Adnan Menderes Üniversitesi Gastronomi Bölümü ve Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği’nin danışmanlığında hazırlanan lezzet turlarına katılarak yemekleri tadabilecek. Lezzet noktaları için yapılacak bilet satışlarından elde edilecek gelir, deprem bölgesinde seçilecek bir aşevine destek olarak aktarılacak. Öte yandan 29-30 Temmuz’da Kervansaray’da gün boyu ünlü şeflerin katılımı ile yemek atölyeleri düzenlenecek. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kaseleri kullanılacak.

Festival boyunca Kuşadası’nın 7 farklı noktasında kurulacak sahnelerde sokak müzisyenleri dönüşümlü olarak performans sergileyecek. Festival süresince Samos Müzik ve Dans Grubu, Rumeli Bandosu, Kuşadası Roman Bandosu, Aslıhan Parlak, Ege Kabalak Modern Meczup, Melih Gezmen, Vortex Musicus ve Mete Çiftçi müzik severlerle buluşacak. Festival çerçevesinde ayrıca söyleşiler, atölyeler, pandomim, dans, akrobasi, uçan canlı heykel gösterileri, ayna şovları, interaktif grafity performansları ile resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek. Festivalin son günü olan 29 Temmuz Pazar günü ise 4 tonluk dev kazanda aşure pişirilerek katılımcılara ikram edilecek.

