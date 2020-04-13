YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nın efsane bandosu moral konserlerine devam ediyor

Kuşadası’nın efsane bandosu moral konserlerine devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 13.04.2020 18:53 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için konser vermeye devam ediyor.Temelleri 1920’li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan tarihi bandonun 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bu seferki adresi Davutlar Mahallesi oldu.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) Türkiye’de de görülmesi üzerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 yaş altı ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı.

Kuşadası Belediye Bandosu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için konser vermeye devam ediyor.
Temelleri 1920’li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan tarihi bandonun 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bu seferki adresi Davutlar Mahallesi oldu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) Türkiye’de de görülmesi üzerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 yaş altı ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Önlemlerin en üst seviyeye çıkarılmasının ardından aralarında Aydın’ın da bulunduğu 31 ilde 11-12 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı. Hafta sonunu kapsayan 2 günlük süreçte, Kuşadası Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için bünyesindeki tüm ekipleri seferber etti. Zabıta personeli ve Güvercin Masa’nın koordineli çalışması sayesinde ilçede yaşayanların ekmek ve ilaç gibi temel gereksinimleri karşılandı.

Yasağın sona ermesinden sonra sahneye bu kez Kuşadası Belediye Bandosu çıktı. Daha önce kent merkezindeki mahalleleri dolaşarak performans sergileyen tarihi bandonun bu seferki adresi Davutlar Mahallesi oldu. Balkonlara çıkan mahalle sakinleri, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla tempo tutup eşlik etti. Ebeveynlerinin gözetiminde evlerinin önüne çıkan gençler ve çocuklar ise cep telefonlarına kayıt yaparak bu anı ölümsüzleştirdi.

Kuşadası’nda koronavirüs ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Türkiye zor günlerden geçiyor. İçişleri Bakanlığı’nın 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından bütün belediye ekiplerimizi vatandaşlarımız için seferber ederek yanlarında olmaya çalıştık. Yasağın bitimiyle birlikte Belediye bandomuz, hem 2 gün boyunca evlerine kapanan vatandaşlarımız hem de 20 yaş altı ile 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için caddeleri yeniden dolaşmaya başladı. Şimdi birlik olma zamanı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara "kitap servisi"

Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara "kitap servisi"

Odunpazarı’nda Korona virüse karşı önlemler

Odunpazarı’nda Korona virüse karşı önlemler

Antalya’da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası

Antalya’da 2 günlük yasak ihlaline 3 milyon 295 bin TL para cezası

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Süleymanpaşa Belediyesi taksi duraklarını yenilemeye başladı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Din görevlileri yaşlıların tarlalarını sürüp ağaçlarını budadı

Aydın Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:29
Öğle
13:14
İkindi
16:54
Akşam
19:49
Yatsı
21:09

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Canver Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı

Oyunun ölçüsünü kaçıran kedi, kumruyu yaraladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Başhekim Refik Kunt’un Aydın sevgisi ağır bastı

Başhekim Refik Kunt’un Aydın sevgisi ağır bastı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.