Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında korona virüs denetimi

Kuşadası’ndaki korona virüs önlemleri artarak devam ediyor. Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir yandan asayiş uygulaması yaparken, bir yandan da korona virüs önlemleri kapsamında hem kontrol hem de uyarı yapıyor. Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarında şehri giriş ve çıkış yapan araçları denetleyen polis ekipleri, şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik denetimler yaparken, vatandaşları da korona virüs ve alınan önlemler konusunda bilgilendiriyor.

