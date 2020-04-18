YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor

Kuşadası’nın tüm cadde ve sokakları sokağa çıkma kısıtlamasında temizleniyor

AYDIN HABERLERİ  | 18.04.2020 23:10 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlükleri iş birliği ile ilçenin cadde ve sokakları salgın hastalıkla mücadele kapsamında temizleniyor.Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında insan ve araç trafiğinin boşaldığı sokak ve caddeleri iki belediyenin TİM ekipleri 80 derece sıcak su ve sabunla yıkayarak dezenfekte ediyor.Kuşadası’nda 34 gündür devam eden korona virüs salgın hastalığı mücadelesinde belediye hizmetleri kesintisiz olarak devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlükleri iş birliği ile ilçenin cadde ve sokakları salgın hastalıkla mücadele kapsamında temizleniyor.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında insan ve araç trafiğinin boşaldığı sokak ve caddeleri iki belediyenin TİM ekipleri 80 derece sıcak su ve sabunla yıkayarak dezenfekte ediyor.
Kuşadası’nda 34 gündür devam eden korona virüs salgın hastalığı mücadelesinde belediye hizmetleri kesintisiz olarak devam ediyor. Salgın hastalıkla mücadelede en önemli unsurlardan biri olan temizlik çalışmaları kapsamında TİM ekipleri her gün şehrin farklı noktalarında dezenfektasyon ve ilaçlama işlemi yapıyor. Vatandaşların yoğunlukla kullandıkları toplu taşıma durakları, halk pazarı kurulan alanlar ile genel olarak ana cadde ve ara sokaklarda sürdürülen çalışmalara Aydın Büyükşehir Belediyesi TİM ekipleri de destek veriyor.
Salgın hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren temizlik ve ilaçlama hususuna büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Ömer Günel, “ Korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında belediyemizin tüm hizmet birimleri mesai saati gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Belediyecilik fedakarlık ister. Herkesin evde kalması gereken bu dönemde bizler halkımızın sağlığı için çalışmak zorundayız. Sokağa çıkma yasağının olduğu bu iki günü yoğun bir dezenfektasyon mesaisi ile değerlendiriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun şehrimize verdiği önemi bugün bir kez daha görmüş olduk. Büyükşehir Belediyemizin ekipleriyle birlikte kentimizin değişik noktalarında yoğun bir dezefektasyon işlemi yapıyoruz. Cadde ve sokaklarımız 80 derece sabunlu basınçlı su ile yıkanıyor. İlaçlama ekibimiz ise sokaklarımıza dezenfekte işlemi uyguluyor. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile sağladığımız iş birliği gücümüze güç katıyor. Kuşadası’na büyük bir önem veren Sayın Özlem Çerçioğlu’na desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Korona virüs ile mücadelemiz bu işbirliği ile daha kuvvetli olarak devam edecek. Güzel günleri bu beraberlikle karşılayacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri sürüyor

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da koronavirüs önlemleri sürüyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Tüpü patlamadan dışarı attı

Tüpü patlamadan dışarı attı

Başkan Yünkül’den sağlık çalışanlarına destek

Başkan Yünkül’den sağlık çalışanlarına destek

Aydın Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:22
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:54
Yatsı
21:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Beyza Eczanesi
Merkez
Er Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.