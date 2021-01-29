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Kuşadası’nın turistik çarşıları doğal taşlar ile kaplanıyor

29.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler bu kapsamda turizm merkezi Kuşadası’nın tarihi dokusunu korumak ve çarşılara modern bir görünüm kazandırmak için cadde ve sokaklara doğal taş döşemeye devam ediyor.
Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde kentin turistik çarşılarında başlatılan yenileme çalışmaları 3 ayı geride bıraktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ekipler bölgedeki alt yapı işlerinin yüzde 70’inden fazlasını tamamladı. Altyapıları yenilenen cadde ve sokaklara Kuşadası Belediyesi tarafından önce beton döküldü sonra kentin tarihi dokusuna uygun doğal taş döşenmeye başlandı. Sağlık Caddesi ile Bülent Çağatay Sokak’ta devam eden taş döşeme işlemi Sevgi Sokak’ta sona erdi. Çalışmalar Sağlık Caddesi ile Bülent Çağatay sokağın ardından Sabucalı, Öge sokaklarla Kahramanlar ve Barbaros Hayrettin Paşa caddelerinde devam edecek. Çalışmaların ardından turistik çarşılara 30 bin metrekarelik doğal taş döşenmiş olacak.
Kuşadası’ndaki turistik çarşılara şimdiye kadar Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 1750 metre yağmur suyu hattı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri ise 2320 metre içme suyu hattı döşedi. Çalışmaların ardından bölgeye 3 bin 500 metre yağmur suyu hattı, 3 bin 600 metre içme suyu hattı döşenmiş olacak. 3 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi de yapılacak olan çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek.

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