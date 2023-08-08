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KUŞATMA KONUSU VE OYUNCULARI! Kuşatma filmi nerede ve ne zaman çekildi?

08.08.2023 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşatma filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Filmin başrollerinde Jesse Metcalfe ve Bruce Willis’in yer alıyor. Kuşatma filmi bu akşam Star TV'de sinema severler ile buluşacak. Film hakkında detaylı bilgiler hızla sorgulanmaya başladı. Peki, Kuşatma konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kuşatma filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Kuşatmaf filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Orijinal adı Fortress olan film James Cullen Bressack tarafından yönetilmiş ve Alan Horsnail tarafından yazılmıştır. Aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken Kuşatma filmi hakkında merak edilen sorular araştırılıyor. İşte Kuşatma filmi hakkında detaylı bilgiler...

KUŞATMA KONUSU

Robert, ormanda gizli bir tatil köyünde yaşayan emekli bir CIA ajanıdır. Uzun zamandır görüşmediği oğlu bir ziyaret için kampa gelirken, Robert'ın eski düşmanı Balzary da onu takip eder. Bölge, Balzary'nin saldırı timi tarafından kuşatılırken, baba ve oğul yüksek teknolojili bir sığınağa çekilir. Sığınağın çelik duvarları ve gelişmiş silahları, Balzary'nin intikam için kana susamış planlarına uyacak kadar güçlü müdür?

kuşatma film

KUŞATMA OYUNCULARI

Jesse Metcalfe rolü Paul Michaels

Bruce Willis rolü Robert Michaels

Chad Michael Murray rolü Frederick Balzary

Kelly Greyson rolü Kate Taylor

Ser'Darius Blain rolü Ulysses

Michael Sirow rolü Ken Blain

Shannen Doherty rolü Brigadier General Barbara Dobbs

Katalina Viteri rolü Sophia

Natalie Burn rolü Sandra

Luis Da Silva Jr. rolü Axel

Sean Kanan rolü Vlad

Lauren Schiff rolü Garner

KUŞATMA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kuşatma filminin çekimleri 3 Mayıs 2021'de Porto Riko'da başladı. Çekimler 3 Kasım 2021'de sona erdi.

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