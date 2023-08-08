KUŞATMA KONUSU VE OYUNCULARI! Kuşatma filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Kuşatmaf filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Orijinal adı Fortress olan film James Cullen Bressack tarafından yönetilmiş ve Alan Horsnail tarafından yazılmıştır. Aksiyon dolu sahneleri ile dikkat çeken Kuşatma filmi hakkında merak edilen sorular araştırılıyor. İşte Kuşatma filmi hakkında detaylı bilgiler...
Robert, ormanda gizli bir tatil köyünde yaşayan emekli bir CIA ajanıdır. Uzun zamandır görüşmediği oğlu bir ziyaret için kampa gelirken, Robert'ın eski düşmanı Balzary da onu takip eder. Bölge, Balzary'nin saldırı timi tarafından kuşatılırken, baba ve oğul yüksek teknolojili bir sığınağa çekilir. Sığınağın çelik duvarları ve gelişmiş silahları, Balzary'nin intikam için kana susamış planlarına uyacak kadar güçlü müdür?
Jesse Metcalfe rolü Paul Michaels
Bruce Willis rolü Robert Michaels
Chad Michael Murray rolü Frederick Balzary
Kelly Greyson rolü Kate Taylor
Ser'Darius Blain rolü Ulysses
Michael Sirow rolü Ken Blain
Shannen Doherty rolü Brigadier General Barbara Dobbs
Katalina Viteri rolü Sophia
Natalie Burn rolü Sandra
Luis Da Silva Jr. rolü Axel
Sean Kanan rolü Vlad
Lauren Schiff rolü Garner
Kuşatma filminin çekimleri 3 Mayıs 2021'de Porto Riko'da başladı. Çekimler 3 Kasım 2021'de sona erdi.