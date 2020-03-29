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KÜSGET ve GATEM’de hummalı dezenfekte çalışması

GAZİANTEP HABERLERİ  | 29.03.2020 15:34 | Son Güncelleme

Şehitkamil Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek adına yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarını ilçenin dört bir tarafında aralıksız sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek adına yayılmayı önleyici tedbir çalışmalarını ilçenin dört bir tarafında aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son olarak KÜSGET ve GATEM bölgelerinde kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına yoğun mesai harcayan Şehitkamil Belediyesi, bu kapsamda son olarak Sanayi Mahallesi’nde bulunan KÜSGET ve GATEM bölgelerinde dezenfekte çalışması yürüttü. Şehitkamil Belediyesinin başlattığı hijyen seferberliği kapsamında düzenli aralıklarla yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynırları, çöp kamyonları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son olarak KÜSGET ve GATEM bölgelerinde bulunan Örnek Sanayi Sitesi, Ayakkabıcılar Sitesi, Halıcılar Sitesi, S.S. Saraciye ve Sayacılar Sitesi, GATEM Toptancılar Sitesi, Fıstıkçılar Sitesi, Nakliyatçılar Sitesi, Oduncular Sitesi, Plastikçiler Sitesi’nde çalışma yürütüldü.
Çalışmalar hafta sonu da devam ediyor
Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız, büyük bir fedakarlık ve özveriyle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayretiyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekiplerimiz, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerimiz, bugün Sanayi Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan çeşitli meslek guruplarının hizmet ürettiği alanlarda çalışma yürüttü. Toplam 120 personelimiz, 40 araçla birlikte Sanayi Mahallemizin tamamında dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Halkımızın sağlığı bizim için çok büyük önem taşıyor. Halkımızın herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede normale döneceğiz. Vatandaşlarımızdan ricam, devletimizin resmi kurumları tarafından yapılan uyarıları dikkate almaları ve gerekeni yapmalarıdır. Yapılan uyarılar doğrultusunda hareket etmemiz durumunda herhangi bir olumsuz durum yaşamadan korona virüs salgınının önüne geçeriz. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum.”

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