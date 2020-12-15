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KUSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı yapıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.12.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Yunusemre Salonu’nda yapılan toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Yunusemre Salonu’nda yapılan toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş,Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantıda ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından kurul üyeleri tarafından KÜSİ faaliyetlerinin planlanması ve Eskişehir’de yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.
Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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