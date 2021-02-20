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Kuşlar için ağaçlara elma astı

20.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
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Van’ın Edremit ilçesinde bir vatandaş, kuşların soğuk havada yiyecek bulabilmesini sağlamak amacıyla pazardan aldığı elmaları ağaçlara astı.Edremit ilçesindeki Erdemkent Mahallesi’nde yaşayan Şabettin Akkuş isimli vatandaş, kuşların soğuk havada yiyecek bulabilmesini sağlamak amacıyla pazardan aldığı elmaları tek tek ağaçlara astı.

Van’ın Edremit ilçesinde bir vatandaş, kuşların soğuk havada yiyecek bulabilmesini sağlamak amacıyla pazardan aldığı elmaları ağaçlara astı.
Edremit ilçesindeki Erdemkent Mahallesi’nde yaşayan Şabettin Akkuş isimli vatandaş, kuşların soğuk havada yiyecek bulabilmesini sağlamak amacıyla pazardan aldığı elmaları tek tek ağaçlara astı. Hayvanlar, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu karlı kış günlerde yiyecek bulamıyor. Yiyecek bulamayan kuşlara sahip çıkan bazı hayvan severler ise kuşların rahatlıkla yiyeceğe ulaşmasını sağlayan çalışmalara imza atıyor. Akkuş’un ’kuşlar aç kalmasın’ diye bulduğu çözüm ise takdir topluyor.
Amaçlarının kuşların kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çekmesini önlemek olduğunu ifade eden Akkuş, bir nebze de olsa ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

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