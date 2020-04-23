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Kuş’tan Ramazan ayı mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.04.2020 13:31 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kuş mesajında, “On bir ayın sultanı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır.

Kuş’tan Ramazan ayı mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kuş mesajında, “On bir ayın sultanı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ay birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ile maneviyatın daha da güçlü yaşandığı bir aydır. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşmanın feyzini yaşayarak, ülke olarak ta zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde birbirimize dua ederek, bu zor günlerden birlikte kurtulmanın duygularını yaşamalıyız. Yine dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği ve barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu bir aydır. Dua ederek, bu zor günlerden birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bun günlerde Ramazan ayının da buna vesile olmasını temenni ederiz. Ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

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