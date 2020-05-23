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Kuş’tan Ramazan Bayramı mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.

Kuş’tan Ramazan Bayramı mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayarak tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutladı. Barış ve kardeşlik duygularının daha da pekiştiği ve sevginin daha çok hakim olduğu günler dileyen Başkan Kuş’un mesajında, ”Ramazan bayramına erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı buruk geçireceğimiz bayram günlerinde bile kalben ve manen sevginin, barış ve kardeşliğin hakim olmasını diliyorum. İnşallah hep birlikte bu zor günleri de aşıp, birbirimizle sevgiyle muhabbet edeceğimiz ve bayram tadında günler geçireceğimiz anlara da kavuşuruz. Sevgi ve saygının her zaman korunduğu, insanların barış, kardeşlik içinde yaşadığı günleri hep birlikte tedbirli davranarak göreceğimiz günler yakın. Şu an el ele veremesek te yakında el ele vereceğimiz günleri önemini bilerek birbirimize olan sevgi ve saygıyı her zaman korumalıyız. Bu temennilerle bütün vatandaşlarımızın, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verildi.

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