"Kusursuz kulak" Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği piyanoyla beste yapıyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta, duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği akustik piyano ile kendi bestelerini çalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Muratpaşa Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, gelecekte ünlü bir piyanist olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ludwig van Beethoven, İdil Biret ve Fazıl Say gibi ünlü sanatçıların eserlerini çalan Çalışcı, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği akustik piyanoyla kendine ait besteler yapıyor.

Haftada bir gün Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alan Çalışcı, konservatuvarda eğitim alarak hayatını adadığı piyanoda kendini geliştirmek istiyor.

Çalışcı, AA muhabirine, babasının telefona indirdiği program sayesinde piyano merakının başladığını söyledi.

Babasından telefonunu alarak piyanoda Yemen türküsünü çaldığını anlatan Çalışcı, "Benim parçayı çaldığımdan babamın haberi yoktu. 'Acaba televizyonu mu açık bıraktım?' diye odaya geldiğinde gördü. Sonra Bilim ve Sanat Merkezine gittik. Orada benim absolut kulak olduğum anlaşıldı. Cumhurbaşkanımızın gönderdiği piyano sayesinde daha çok ilerledim. Melodileri bana zevk veriyor. Bestelerimi ve çalışmalarımı burada yapıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Hafızamda 300 parça kayıtlı"

Bilim ve Sanat Merkezinden başka bir yerde müzik eğitimi almadığını belirten Çalışcı, şunları dile getirdi:

"Gelecekte bir üniversitenin konservatuvar bölümünde üst düzey eğitim almak istiyorum. Aklımdan bazen melodiler geçiyor. Bunlara eklemeler yaparak onları notaya çeviriyorum. Sonra hızla piyanoya koşuyorum. Şu ana kadar kendime ait 3-4 beste yaptım. Ünlü sanatçıların parçalarını da çalıyorum. Türk müziğinden daha çok batı müziğiyle ilgileniyorum. Hafızamda 300 parça kayıtlı. Piyano ile mutlu oluyorum. Müzik hayatımın en önemli parçalarından biri."

- "Eğitimi konusunda yetkililerden ön ayak olmalarını istiyoruz"

Baba Mehmet Çalışcı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın piyano göndermesiyle oğlunun çok mutlu olduğunu, piyano başına oturduğunda adeta kendinden geçtiğini belirtti.

Oğlunun iyi bir piyano eğitimi almasını istediğini dile getiren Çalışcı, şunları kaydetti:

"Bager müzik konusunda kısıtlı destek alabiliyor. Üniversitede konservatuvar bölümünde piyano eğitimi almak istiyor. Beste çalışmalarına da başladı. Bazen kafasında ezgiler oluşuyor. Kafasındaki besteyi piyanoya aktarıyor. Bütün hayatı piyano diyebiliriz. Üzüldüğü ve sevinçli olduğu zamanlarda piyano çalıyor. Eğitimi ve kendini geliştirmesi konusunda yetkililerden ön ayak olmalarını istiyoruz."

