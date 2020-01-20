YURTHABER
  4. Kutadgu Bilig okumalarına katılanlara katılım belgeleri verildi

Kutadgu Bilig okumalarına katılanlara katılım belgeleri verildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.01.2020 20:38 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen Kutadgu Bilig okumalarında katılım belgesi almaya hak kazananlara katılım belgeleri verildi.Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 5 Aralık 2019’da başlatılan kurslar 10 Ocak 2020 tarihinde sona erdi.

Kutadgu Bilig okumalarına katılanlara katılım belgeleri verildi

Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi tarafından düzenlenen Kutadgu Bilig okumalarında katılım belgesi almaya hak kazananlara katılım belgeleri verildi.
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile 5 Aralık 2019’da başlatılan kurslar 10 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. TYB Erzincan Şubesince organize edilen Kutadgu Bilig okumalarına katılan 46 kişiden kursu başarı ile tamamlayan 42 kişi katılım belgesi almaya hak kazandı. Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen katılım belgeleri kursu tamamlayanlara törenle takdim edildi.
Katılımcı belgeleri ise Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir tarafından verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Erzincan’da 48 köy yolu ulaşıma kapandıErzincan’da 48 köy yolu ulaşıma kapandı
Kalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketinKalp sağlığı için potasyumdan zengin besinleri tüketin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu açıklandı

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 faaliyet raporu açıklandı

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Sanatçı Orhan Ölmez Sakarya’da sevenleri ile buluştu

Sanatçı Orhan Ölmez Sakarya’da sevenleri ile buluştu

Erzincan Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:38
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:55

Erzincan Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Zübeyde Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Erzincan’da öğrenci ve veliler televizyonları kapatıp kitap okuyor

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu

Erzincan’da 2020’nin ilk bebeği “Asım” oldu

Erzincan’da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri

Erzincan’da yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri

Erzincan’da ’huzur ve güven’ uygulaması

Erzincan’da ’huzur ve güven’ uygulaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.