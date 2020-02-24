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  4. Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında yarış kızıştı

Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında yarış kızıştı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.02.2020 16:42 | Son Güncelleme

Kütahya 1.

Kütahya 1. Amatör Küme play-off grubu maçlarında Süper Amatöre çıkabilmek için mücadele veren 5 takımdan üçü 10 puanla ilk 3 sırayı paylaştı.
Bir maç eksiğiyle 10 puanla lider durumda olan Çavdarhisarspor, Çitgöl Sazlıksporun ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 galip sayılırken, 2. sıradaki Tavşanlı Tunçbilek Belediyespor Domaniç Muratlıspor’u 1-0 mağlup etti. 3. sırada yer alan Hisarcık Belediyespor ise konuk ettiği Kütahya Çayırbaşısporu üstün bir oyun sonucu İsmail Öztürk’ün 3, İbrahim Sisokko’nun 1 golüyle 4-1 mağlup etti ve liderle aynı puana gelerek üç takımın çıkacağı Süper Amatör’e çıkma şansını arttırdı.

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