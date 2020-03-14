Kütahya Adliyesi’nde Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı Korona virüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm hizmet binaları genelinde dezenfekte işlemlerini artırdı.

Başsavcılık imkanlarıyla Korana virüse karşı Kütahya Adalet Sarayı ve Ek hizmet binaları, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ait tüm birimler ile duruşma salonları da dahil olmak üzere, birçok kişinin giriş-çıkış yaptığı adliye hizmet binaları ilaçlı suyla dezenfekte edildi. Temizlik görevlileri özel ekipmanlar giyerek duruşma salonları, adliye koridorları, hakim ve savcı odaları da dahil olmak üzere adliyeyi olası virüslere karşı tedbir alarak temizledi. Ayrıca adliyelere vatandaşın ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirilirken binaların tümünde kolonya uygulamasına devam ediliyor.

"Korunma tedbirlerini arttırdık"

Korana virüse karşı korunma tedbirlerini arttırdıklarını söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, “Kütahya Adalet Sarayı ve ek binaları, Kütahya Cezaevi Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine çok sayıda vatandaş ve avukat gelmektedir. Bu binalardaki insan yoğunluğuna bağlı olarak biz tedbir amaçlı bina girişlerinde, asansör hollerinde el dezenfektanı yerleştirdik. Adliye girişlerinde vatandaşlarımıza virüse yönelik kolonya uygulamasına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hizmet alması için çalışmalar yaptık. Aynı zamanda binanın genel dezenfektasyonu ile ilgili çalışma yapacak arkadaşlarımız var. Bu da günlük ve haftalık periyodlarla sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu konuda genel temizlik standartlarımızın yanı sıra temizlikle ilgili uygulama periyodunu da sıklaştırdık" dedi.

