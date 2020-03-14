YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya Adliyesi’nde Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Kütahya Adliyesi’nde Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.03.2020 12:35 | Son Güncelleme

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı Korona virüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm hizmet binaları genelinde dezenfekte işlemlerini artırdı.Başsavcılık imkanlarıyla Korana virüse karşı Kütahya Adalet Sarayı ve Ek hizmet binaları, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ait tüm birimler ile duruşma salonları da dahil olmak üzere, birçok kişinin giriş-çıkış yaptığı adliye hizmet binaları ilaçlı suyla dezenfekte edildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı Korona virüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm hizmet binaları genelinde dezenfekte işlemlerini artırdı.
Başsavcılık imkanlarıyla Korana virüse karşı Kütahya Adalet Sarayı ve Ek hizmet binaları, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne ait tüm birimler ile duruşma salonları da dahil olmak üzere, birçok kişinin giriş-çıkış yaptığı adliye hizmet binaları ilaçlı suyla dezenfekte edildi. Temizlik görevlileri özel ekipmanlar giyerek duruşma salonları, adliye koridorları, hakim ve savcı odaları da dahil olmak üzere adliyeyi olası virüslere karşı tedbir alarak temizledi. Ayrıca adliyelere vatandaşın ve personelin kullanması için el dezenfektanları yerleştirilirken binaların tümünde kolonya uygulamasına devam ediliyor.
"Korunma tedbirlerini arttırdık"
Korana virüse karşı korunma tedbirlerini arttırdıklarını söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, “Kütahya Adalet Sarayı ve ek binaları, Kütahya Cezaevi Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine çok sayıda vatandaş ve avukat gelmektedir. Bu binalardaki insan yoğunluğuna bağlı olarak biz tedbir amaçlı bina girişlerinde, asansör hollerinde el dezenfektanı yerleştirdik. Adliye girişlerinde vatandaşlarımıza virüse yönelik kolonya uygulamasına devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hizmet alması için çalışmalar yaptık. Aynı zamanda binanın genel dezenfektasyonu ile ilgili çalışma yapacak arkadaşlarımız var. Bu da günlük ve haftalık periyodlarla sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu konuda genel temizlik standartlarımızın yanı sıra temizlikle ilgili uygulama periyodunu da sıklaştırdık" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandımKoronavirüsü çok önceden fark eden Çinli doktordan kan donduran gerçek: Halkı uyardığım için kınandım
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

İnönü’de 4 bin ceviz fidanı toprakla buluşacak

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Başkan Fırat: “Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız”

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

Diyarbakır'da öldürülen çocukla ilgili 2 tutuklama

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek"

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
13:14
İkindi
16:34
Akşam
19:13
Yatsı
20:30

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Ömür Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Hisarcık’ta yol genişletme ve düzenleme çalışmaları

Hisarcık’ta yol genişletme ve düzenleme çalışmaları

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.