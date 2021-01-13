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Kütahya AK Parti heyetinden Altı Nokta Körler Derneği’ne ziyaret

13.01.2021 19:01 | Son Güncelleme:
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AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Altı Nokta Körler Derneği Kütahya şubesini ziyaret etti.Kendileri için önemli özel gün ve haftalarda sürekli yanlarında olan AK Parti heyetine teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, engelli vatandaşların 2022 ve 2828 Sayılı yasalardan kaynaklı mağduriyetleri dile getirdi.Altı Nokta Körler Derneğini ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, engellilerin sadece bu günlerde değil, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya il teşkilatı olarak, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası münasebetiyle Altı Nokta Körler Derneği Kütahya şubesini ziyaret etti.
Kendileri için önemli özel gün ve haftalarda sürekli yanlarında olan AK Parti heyetine teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, engelli vatandaşların 2022 ve 2828 Sayılı yasalardan kaynaklı mağduriyetleri dile getirdi.
Altı Nokta Körler Derneğini ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, engellilerin sadece bu günlerde değil, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya il teşkilatı olarak, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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