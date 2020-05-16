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Kütahya AK Parti’de 5 ilçe yönetimine onay

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.05.2020 15:39 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle kongreleri ertelenen Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Gediz ve Şaphane ilçeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin, İl Başkanı ve İlçe Başkanlarının, milletvekillerinin istişareleri, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in oluruyla, AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylandığını bildirdi.AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun konuyla ilgili yaptığı açıklamada.

Kütahya AK Parti’de 5 ilçe yönetimine onay

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle kongreleri ertelenen Kütahya Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Gediz ve Şaphane ilçeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin, İl Başkanı ve İlçe Başkanlarının, milletvekillerinin istişareleri, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in oluruyla, AK Parti Genel Merkezi tarafından onaylandığını bildirdi.
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun konuyla ilgili yaptığı açıklamada. “Ülkemizde ve Dünya’da baş gösteren Covid-19 Pandemi sebebiyle kongresi ertelenen ve geçtiğimiz günlerde Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’in olurlarıyla Altıntaş, Aslanapa, Gediz, Şaphane ve Merkez İlçelerimize atanan İlçe Başkanlarımızın yoğun çalışmaları ve Milletvekillerimizin de istişareleri neticesinde oluşturulan 5 ilçemizin İlçe Yönetimleri Genel Merkezimiz tarafından onaylanmıştır. Partimize, ilçelerimize ve İlimize hayırlı olsun" dedi.
Başkan Ceyhun’un yaptığı açıklamaya göre 5 ilçenin Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluştu; Kütahya Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Fatih Oruç, Sema Günnar, Salih Hüsrev Levent Sarıkaya, Murat Emeksiz, Süleyman Göneş, Vedat Ayva, Mehmet Salih Erez, Şerif Doğan, Mustafa Emre Ar, Fatma Kurt, Aysun Gümüş, Ali Rıza Ersöz, Halil Kuru, Hülya Yılmaz, Mustafa Yücel, Halil Özkul, Mustafa Tuğlu, Nuray Dündar, Murat Saçaklı, Ercan Cihan, Halil Kasap, İsmail Ersin Emre, Bahadır Tekin, Harun Sarı, Arife Kapdan, İslam Günay, Muharrem Kartal, Mücahit Demir, Numan Yıldız, Kadir Göktaş.
Altıntaş Yönetim Kurulu Üyeleri; Hakan Uşak, Hikmet Koyak, Levent Özbay, Sadettin Koşmaz, İsa Söyler, Ramazan Kayar, Ahmet Temur, Ali Osman Aydın, İsmail Şafak, Kazım Sarı, Ali Osman Altınata, Mehmet Akif Temel, Abdullah Abya, Satılmış Kocagöz, Başak Kıcır
Aslanapa Yönetim Kurulu Üyeleri; Cafer Bayrak, Zeki Öztürk, Halil Ocak, Ali Balcı, Oğuz Şentük, Muammer Öztürk, Mustafa Berber, Sadık Sarı, Abdullah Öztürk, İsmail Çakıroğlu, Hatice Kabar
Gediz Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Erkan, Halit Tülüoğlu, Cemil Şentürk, Ercan Altınkaya, Ersan Yıldız, Halil Şengöz, Arif Tunç, Ahmet Dündar, İsmail Tuncay, Ahmet Kuru, Süleyman Erdinç, Mehmet Dik, Suat Bilgili, Arif Akdağ, Ali Güvendik, İbrahim Kart, Mehmet alkan, İnci Öztürk Vurğun, Hatice Şahin, Emine Aktürk
Şaphane Yönetim Kurulu Üyeleri; Hasan Basri Mete, Ahmet Tarı, Mustafa Erdoğdu, Bayram Tire, İbrahim Sönmez, Elif Dağtan, Yılmaz Karaağıl, Mustafa Sevinç, Muzaffer Engin, Abdurrahman Solmaz, Turan Arıkök.

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