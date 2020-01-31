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Kütahya AK Parti’den deprem bölgesine yardım

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.01.2020 21:20 | Son Güncelleme

Depremle sarsılan Elazığ için Türkiye’nin birçok ilinden yardımlar ulaştırılmaya başlanırken, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı da ilk günden kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe olarak harekete geçti.Parti yetkilileri, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırı hazırladılar.Yardım kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, gelen yardımları da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tıra yükledi.Elazığ’dan gelen deprem haberiyle üzüldüklerini belerten Ceyhun, "Deprem haberiyle canımız yandı.

Kütahya AK Parti’den deprem bölgesine yardım

Depremle sarsılan Elazığ için Türkiye’nin birçok ilinden yardımlar ulaştırılmaya başlanırken, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı da ilk günden kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe olarak harekete geçti.
Parti yetkilileri, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım tırı hazırladılar.
Yardım kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, gelen yardımları da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tıra yükledi.
Elazığ’dan gelen deprem haberiyle üzüldüklerini belerten Ceyhun, "Deprem haberiyle canımız yandı. Kütahya olarak, Bugün de Elazığ için beraberiz. AK Parti Kütahya İl Başkanlığı olarak, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, ana kadememizle ve hayırsever iş adamlarımızla birlikte yardım tırımızı doldurduk. İçerisinde battaniyeye, ısıtıcı her türlü insani yardım malzemeleri bulunuyor.Kütahyalı hemşehrilerimize ve teşkilatlarımıza duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Rabbim ülkemizi korusun" diye konuştu.
Kütahya AK Parti teşkilatını temsilen deprem bölgesine giden Sosyal İşler Başkanı Muhammet Ziya Afifi ve Halkla İlişkiler Başkanı Yusuf Alpaslan, depremzedelerle bir araya gelip Kütahyalılar’ın selamını ilettiler.
Afifi ve Alpaslan, Elazığ ve Malatya’da teşkilatları ile diğer kurumları ziyaret, ederek yapılması gerekenleri yerinde tespit etti.

Kütahya AK Parti’den deprem bölgesine yardım

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