YURTHABER
  4. Kütahya ASKF’den TKİ Tavşanlı Linyitspor’a ziyaret

Kütahya ASKF’den TKİ Tavşanlı Linyitspor’a ziyaret

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Kütahya Amatör ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, Bölgesel Amatör Lig 9.

Kütahya ASKF’den TKİ Tavşanlı Linyitspor’a ziyaret

Kütahya Amatör ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Cengiz, Bölgesel Amatör Lig 9. grup takımlarından TKİ Tavşanlı Linyitspor’u ziyaret ederek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları maçta başarı dileğinde bulundu.
Cengiz, burada yaptığı konuşmada, TKİ Tavşanlı Linyitspor’un amatörden çıkması gerektiğini vurguladı.
Cengiz, "160 kulübe bizler hizmet veriyoruz ve hiçbirini birbirinden ayırmıyoruz. Tavşanlı Kütahya’da lokomotif vazifesi yapan bir takım. Bizler amatörde sizleri istemiyoruz. Sizleri profesyonel liglerde görmek istiyoruz. İstiyoruz ki profesyonel lige Kütahyaspor da çıksın, Linyitspor da çıksın. Çünkü gençlerimize hedef gösteremiyoruz. Sizler profesyonel ligde olduğunuz takdirde gençlerin hedefleri sizler olacaksınız. Zorlu bir süreçten geçiyorsunuz ve bu süreçte başarılar diliyorum Allah yardımcıları olsun" dedi.
Cengiz, antrenman sonrası futbolculara baklava ikramında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteğiKöylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği
Müdür Hasan Başyiğit: "Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli"Müdür Hasan Başyiğit: "Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Erzincan’ın ilk mobil haber uygulaması Nehaber24 yayında

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

Türk Metal Sendikası Özada Sigorta ile anlaştı

İl Başkanı Altınöz : “ Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak”

İl Başkanı Altınöz : “ Yılmaz Kırık il yönetiminde görev alacak”

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:15
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.