YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya Atletizm Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahya Atletizm Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.12.2020 20:45 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, Adana’daki Kulüplerarası U18 Türkiye Kros Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.Kütahya Belediyespor bünyesinde Kulüplerarası Yıldızlar U18 Bölgesel Kros Liginde mücadele eden atletizm takımı, ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştı.

Kütahya Atletizm Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahya Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı, Adana’daki Kulüplerarası U18 Türkiye Kros Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.
Kütahya Belediyespor bünyesinde Kulüplerarası Yıldızlar U18 Bölgesel Kros Liginde mücadele eden atletizm takımı, ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştı. Adana’da gerçekleşen Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları Ali Rıza Ersoy, Murat Köse, Mehmet Ersoy gösterdikleri başarı ile Türkiye üçüncüsü oldu. Kütahya’nın ve Kütahya Belediyesinin adını Türkiye’ye duyuran sporcuları tebrik eden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek genç atletleri başarılarının devamını diledi.

Kütahya Atletizm Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:10
Öğle
13:04
İkindi
15:27
Akşam
17:47
Yatsı
19:12

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Merve Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Alkan Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.