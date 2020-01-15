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  4. Kütahya Belediyesi ’Akıllı Şehir Sergisi’nde

Kütahya Belediyesi ’Akıllı Şehir Sergisi’nde

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.01.2020 18:31 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ’Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde yerini aldı.Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi amaçlanan etkinlikte Belediye Başkanı Prof.

Kütahya Belediyesi ’Akıllı Şehir Sergisi’nde

Kütahya Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ’Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde yerini aldı.
Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesi amaçlanan etkinlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi’nin standını ziyaret etti.
Belediyelerin ulaşım, trafik, içme suyu, aydınlatma ve elektronik ödeme gibi hizmetlerde akıllı dijital teknolojileri kullanarak şehirlerin yönetimi ve vatandaşın hayatının kolaylaştırılması hedeflenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde Kütahya Belediyesi ’Akıllı Kent Kütahya’ projesi çerçevesinde akıllı şehir olma yolunda gerçekleştirdiği çalışmaları diğer illerle paylaşıyor.
ATO Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen 31 ülkeden 110 yabancı misafirin katılması beklenen ve çok sayıda belediyenin katıldığı etkinlik 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.

Kütahya Belediyesi ’Akıllı Şehir Sergisi’nde

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