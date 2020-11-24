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Kütahya Belediyesi’nin 2021 yılı gider bütçesi arttı, gelir bütçesi azaldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.11.2020 19:42 | Son Güncelleme

Kütahya Belediye Meclisi 2.

Kütahya Belediyesi’nin 2021 yılı gider bütçesi arttı, gelir bütçesi azaldı

Kütahya Belediye Meclisi 2. dönem 8. olağan 2. birleşimi Belediye Başkanı Alim Işık başkanlığında gerçekleşti.
Olağan Meclis toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Alim Işık, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Toplantıda Belediye Meclisi’nin 4 Kasım 2020 tarih ve 332 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 mali yılı ve takip eden iki yıla ait belediye bütçesi konusu müzakeresi görüşüldü. Yapılan görüşmelerde 2021 yılı gider bütçesi bir önceki yıla yöre yüzde 18,56 oranında artarak, 538 milyon 500 bin Türk Lirası, gelir bütçesi ise yüzde 3,43 oranında azalarak 493 milyon Türk Lirası oldu. 45 milyon 500 bin Türk Lirası borçlanma ile bütçe denkliğinin sağlandığı belirtildi.
Başkan Alim Işık, 538 milyon 500 bin liralık önemli bir bölümü yaklaşık 334 milyon lirasının sermaye giderlerine, yani kalıcı yatırım hizmetlerine ayırdıklarını, yaklaşık 163 milyon lira mal ve hizmet alımlarına ayrıldığını ifade etti.
Belediye Meclis toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Salih Özden, Murat Arık ve Ömer Köse ile birlikte birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kütahya Belediyesi’nin 2021 yılı gider bütçesi arttı, gelir bütçesi azaldı

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