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Kütahya Belediyespor Kick Boks takımından Türkiye derecesi

17.07.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Belediyespor Kick Boks Takımı sporcuları, Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 1 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Kütahya Belediyespor Kick Boks takımından Türkiye derecesi

Mardin’de düzenlenen 4 kategoride 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Kütahya Belediyespor Kick Boks Takımı sporcularından Nida Kocaman, Büyük Bayan Point Fighting 60 kilogramda Türkiye 2.’si olarak gümüş madalya, İbrahim Budak, Alt Minik Erkek Point Fighting +36 kilogramda Türkiye 3.’sü olarak bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettiler.

Ayrıca sporculardan, Yasin Kocaman, Minik Erkek Point Fighting 42 kilogramda Türkiye 5.’si, Fatma Çetin, Genç Bayan Light Contact 55 kilogramda Türkiye 5.’si, Havva Gülmüşcan, Minik Bayan Point Fighting +47 kilogramda Türkiye 5’si, Elif Kaya Genç, Bayan Light Contact Türkiye 6.’sı ve Point Fighting 70 kilogramda Türkiye 5. Si, Ezgi Ayşe Öztürk, Genç Bayan Light Contact ve Point Fighting +70 kilogramda Türkiye 6. sı olarak Kütahya’ya ve Kütahya Belediyespor Kulübüne büyük gurur yaşattılar.

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