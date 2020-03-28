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Kütahya BİLSEM yüz koruyucu siper üretimine başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi’nde Korona virüs önlemlerine katkı amacıyla sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretimine başlandı.Bilim ve Sanat Merkezi’nde 3D yazıcılarla elde edilen siperler özellikle sağlık çalışanlarının büyük önem verdiği yüz korumasına katkı sağlayacak.Yüz koruyucu siperlerin üretimi için gerekli tasarım çalışmaları İl Millî Eğitim Müdürlüğü desteği ile yapıldı ve prototip olarak üretilen ilk ürünler İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in makamında, 112 Acil Ekibi Başhekimi Dr.

Kütahya BİLSEM yüz koruyucu siper üretimine başladı

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi’nde Korona virüs önlemlerine katkı amacıyla sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretimine başlandı.
Bilim ve Sanat Merkezi’nde 3D yazıcılarla elde edilen siperler özellikle sağlık çalışanlarının büyük önem verdiği yüz korumasına katkı sağlayacak.
Yüz koruyucu siperlerin üretimi için gerekli tasarım çalışmaları İl Millî Eğitim Müdürlüğü desteği ile yapıldı ve prototip olarak üretilen ilk ürünler İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’in makamında, 112 Acil Ekibi Başhekimi Dr. Faruk Polat’ın görüşüne sunuldu. Dr. Faruk Polat, yüz koruyucu siperlerin kullanışlı ve şık olduğunu belirterek kendilerine Milli Eğitim Müdürlüğü’nden böyle bir desteğin gelmesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi. Günlük yaklaşık 15 adet üretimin hedeflendiği yüz siperi sağlık çalışanlarının hizmetine sunulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs önlemlerine yönelik üretim faaliyetlerine Bilim ve Sanat Merkezleri’nde sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siperi ekledi. Bakanlık, koronavirüs önlemlerine katkı amacıyla temizlik ürünleri ve maske üretimiyle ilgili meslek liselerini harekete geçirirken Bilim ve Sanat Merkezlerini (BİLSEM) de üretim sürecine dahil etti.
MEB, 150 BİLSEM’de bulunan 3 boyutlu yazıcılar ile ayda 30 bin yüz koruyucu siper üretmeyi hedefliyor. Böylece yüz koruyucu siper konusunda yaşanan temin sıkıntısının büyük oranda giderilmesi öngörülüyor.

Kütahya BİLSEM yüz koruyucu siper üretimine başladı

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