YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya CHP’de Zeliha Aksaz Şahbaz güven tazeledi

Kütahya CHP’de Zeliha Aksaz Şahbaz güven tazeledi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.02.2020 20:17 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanlığı’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Zeliha Aksaz Şahbaz, güven tazeledi.İki adayın yarıştığı olağan kongrede mevcut Başkan Zeliha Aksaz Şahbaz 139 delegenin oyunu alarak İl Başkanlığına seçilirken, diğer aday Şeref Han ise 84 oy aldı.Kongrede Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise, Mehmet Akarsu, Havva Boran, Cemal Cengiz, Güngör Ceyhan, Erdal Çetin, Hasibe Dalkılıç, Hacer Demirtaş, Çağatay Dereli, Sebahattin Erim, Selahattin Göybulak, Kıymet Güner, İsmi Kara, Münüre Kara, Cevdet Koşar, Bünyamin Kusun, Tuba Özdemir, Makbul Sarı, Naciye Umu, Tamer Yenikaya ve Fatoş Yılmaz seçildiler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya İl Başkanlığı’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Zeliha Aksaz Şahbaz, güven tazeledi.
İki adayın yarıştığı olağan kongrede mevcut Başkan Zeliha Aksaz Şahbaz 139 delegenin oyunu alarak İl Başkanlığına seçilirken, diğer aday Şeref Han ise 84 oy aldı.
Kongrede Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise, Mehmet Akarsu, Havva Boran, Cemal Cengiz, Güngör Ceyhan, Erdal Çetin, Hasibe Dalkılıç, Hacer Demirtaş, Çağatay Dereli, Sebahattin Erim, Selahattin Göybulak, Kıymet Güner, İsmi Kara, Münüre Kara, Cevdet Koşar, Bünyamin Kusun, Tuba Özdemir, Makbul Sarı, Naciye Umu, Tamer Yenikaya ve Fatoş Yılmaz seçildiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:45
Öğle
13:19
İkindi
16:15
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Kütahya Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Armutlar Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

Jeneratör sistemi kurup 15 metre kazı yaptılar, suçüstü yakalandılar

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.