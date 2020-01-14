YURTHABER
  4. Kütahya Çini Müzesi ücretsiz

Kütahya Çini Müzesi ücretsiz

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.01.2020 18:21 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye’nin ilk ve tek Çini Müzesi’ne girişler ücretsiz oldu.Tanınırlığı ve ziyaretçi sayısını artırmak, müze bilincini geliştirmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarih ve 469 sayılı Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararıyla Kütahya Çini Müzesi ziyaretleri ücretsiz hale getirildi.Germiyan Beyi 2.

Kütahya Çini Müzesi ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye’nin ilk ve tek Çini Müzesi’ne girişler ücretsiz oldu.
Tanınırlığı ve ziyaretçi sayısını artırmak, müze bilincini geliştirmek amacıyla 27 Aralık 2019 tarih ve 469 sayılı Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu Kararıyla Kütahya Çini Müzesi ziyaretleri ücretsiz hale getirildi.
Germiyan Beyi 2. Yakup tarafından külliye olarak yaptırılan ve günümüzde müze olarak hizmet veren tarihi yapıda 14. yüzyıldan günümüze kadar Kütahya ve İznik’te üretilen çini mimari elemanlar, çini kitabeler, çini vazo, tabak, pano ve çiniden yapılma ev gereçleri sergileniyor.
Kütahya’da 4’ü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 8’i özel müze olmak üzere toplam 12 müze bulunuyor.

Kütahya Çini Müzesi ücretsiz

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Ahmet Uluçay Sinema GünleriAhmet Uluçay Sinema Günleri
Temel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu’ndan Vali Toraman’a ziyaretTemel Eğitim Genel Müdürü Gençoğlu’ndan Vali Toraman’a ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:28

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Kama Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Sayar Eczanesi
Simav
Sağlık Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.