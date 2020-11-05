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Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

Kütahya Valiliği koordinesinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle “Kütahya Deprem Çalıştayı” düzenleniyor.Kütahya’da olası bir depremin etkileri ve çözümlerinin, alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla ele alınacağı çalıştay, 13 Kasım Cuma günü AFAD’da gerçekleştirilecek.Çalıştaya; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Bölüm Başkanı Prof.

Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da

Kütahya Valiliği koordinesinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle “Kütahya Deprem Çalıştayı” düzenleniyor.
Kütahya’da olası bir depremin etkileri ve çözümlerinin, alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla ele alınacağı çalıştay, 13 Kasım Cuma günü AFAD’da gerçekleştirilecek.
Çalıştaya; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Jeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden (MTA) Türkiye Diri Fay Haritaları Uzmanı Dr. Selim Özalp, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından Deprem Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muzaffer Özburan katılacak.

Kütahya’nın risk haritası çıkarılacak
Kütahya’nın afetselliğinin ele alınacağı çalıştayda; depremselliği, fay hatları, olası bir depremin etkileri ve çözümleri, afet bilincinin oluşturulmasında atılacak adımlar detaylıca ele alınacak ve çalıştayla Kütahya’nın afetselliğinin yol haritası çıkarılarak çözüm ve proje önerileri görüşülecek.

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Merkez
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Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
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İnal Eczanesi
Simav
Hülya Eczanesi
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