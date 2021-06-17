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Kütahya genelinde 310 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı

17.06.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya genelinde 310 bin doza yakın Kovid-19 aşısı uygulandı

Kütahya'da, şimdiye kadar 309 bin 920 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı en büyük silahın maske, mesafe, temizlik kuralları ile birlikte aşı olduğu belirtildi.

İl genelinde 309 bin 920 doz aşı uygulaması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve gezici ekiplerle Kovid-19 Sinovac aşı uygulaması ocak ayından itibaren başlanmıştır. Nisan ayından itibaren ise Biontech aşısı uygulanmaya başlanmış ve bağışıklama uygulamaları daha güçlü bir hale gelmiştir. Hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve mobil ekiplerle aşısı uygulamaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar ilimizde birinci doz 193 bin 105, ikinci doz 116 bin 815 olmak üzere toplam 309 bin 920 doz Kovid-19 aşısı uygulanmıştır."

Açıklamada, günlük aşı uygulama kapasitesinin 16 bin seviyelerine ulaştığı, 16 Haziran'da 10 bin 802 doz ile günlük en yüksek aşı uygulamasının yapıldığı aktarıldı.

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