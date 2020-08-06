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Kütahya İl Emniyet Müdür yardımcılığı görevine atandı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bugüne kadar en uzun süre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütme başarısı gösteren Hakkı Güner, geçen yıl tayin olduğu Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Emniyet Müdür yardımcılığı görevine atandı.Hakkı Güner, 2008 yılında Kahramanmaraş’tan Bozüyük’e tayin olmuştu.

Kütahya İl Emniyet Müdür yardımcılığı görevine atandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bugüne kadar en uzun süre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütme başarısı gösteren Hakkı Güner, geçen yıl tayin olduğu Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Emniyet Müdür yardımcılığı görevine atandı.
Hakkı Güner, 2008 yılında Kahramanmaraş’tan Bozüyük’e tayin olmuştu. Yaklaşık 11 yıl Bozüyük’te başarıyla görev yapan Müdür Güner, suç ve suçlunun daima karşısında durarak ilçede huzurun sağlanması noktasında başarılı bir performans ortaya koymuştu. Görev süresi boyunca yaptığı başarılı çalışmalarla ilçe halkının sevgisini ve takdirini kazanan Hakkı Güner’in beklenmedik tayini ilçe halkını üzmüştü. Geçen yıl Eylül ayında tayin olduğu Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevini yürüttüğü sırada geçtiğimiz günlerde Kütahya İl Emniyet Müdür yardımcılığı görevine atandı.

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