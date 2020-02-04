YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yeni yerine taşındı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yeni yerine taşındı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile boşaltılan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait yeni hizmet binası tamamlanarak hizmete sunuldu.30 Ağustos Mahallesinde bulunan eski Azot Sitelerinde hizmet veren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi’ndeki yeni binasına taşındı.22 bin 495 metrekare alanı bulunan hizmet binası 16 bin 749 metrekare inşaat alanına sahip.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile boşaltılan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait yeni hizmet binası tamamlanarak hizmete sunuldu.
30 Ağustos Mahallesinde bulunan eski Azot Sitelerinde hizmet veren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi’ndeki yeni binasına taşındı.
22 bin 495 metrekare alanı bulunan hizmet binası 16 bin 749 metrekare inşaat alanına sahip. 185 odası bulunan yeni hizmet binasında 200 kişilik çok amaçlı salon, eğitim salonları ile uzaktan eğitim amaçlı bir adet akıllı sınıf bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladıAslanapa’da yağmur duası! Hazırlıklar günler öncesinden başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:34
Sabah
07:58
Öğle
13:19
İkindi
16:04
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Güneş Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Kaz üreticiliği hızla artıyor

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.