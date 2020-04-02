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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden korona virüs dolandırıcılığı uyarısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 02.04.2020 19:45 | Son Güncelleme

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vatandaşları Korona virüs dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Covid-19 olarak bilinen Türkiye’yi ve dünyayı tehdit eden salgın ile ilgili artan siber dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden korona virüs dolandırıcılığı uyarısı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vatandaşları Korona virüs dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Covid-19 olarak bilinen Türkiye’yi ve dünyayı tehdit eden salgın ile ilgili artan siber dolandırıcılığına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada. “E-posta ve iletişim araçlarından “Cvid-19 gizli bilgiler” adıyla gönderilen dosyalara tıklamayın. Telefonla arayarak veya SMS ile ücretsiz “Covid-19 test imkanı” sağladıklarını söyleyenlere itibar etmeyin. Salgın konusunda sadece “Resmi Makamlarca” yapılan açıklamaları dikkate alın. Korku ve panik amaçlı “Sosyal medya üzerinden” yayılan mesaj, fotoğraf, video ve benzeri iletilere itibar etmeyin. İkametinize gelip, emekli maaşınızı teslim etmek için banka veya kredi kartı bilgilerinizi isteyenleri, “112, 155 veya 156” hatlarına ihbar edin” ifadelerine yer verdi.

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Kama Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
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Tavsanli
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