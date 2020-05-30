Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Covid-19’la mücadeleye tam destek

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yeni tip Korona virüsle (Covid-19) ile mücadeleye koruyucu maske, temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri, yüz koruyucu siperlik ve koruyucu tulum üretimi ile tam destek verdiği bildirildi.

Valilik himayesinde harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Covid-19’la mücadelede en çok ihtiyaç duyulan koruyucu maskeden, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerine, yüz koruyucu siperlikten koruyucu tuluma kadar çeşitli ihtiyaçların üretimi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yapılıyor.

“307 bin adet maske, 163 bin 500 litre temizlik ve dezenfeksiyon ürünü üretildi”

Merkez Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 217 bin adet maske, Kütahya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile 9 ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 90 bin maske olmak üzere bugüne dek toplam 307 bin adet koruyucu maske ve bin adet koruyucu tulum gönüllü öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler tarafından üretildi. Temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin üretimi ise Kütahya Merkez Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Lisede, 6 bin 500 litre genel dezenfektan, 2 bin litre el dezenfektanı, 155 bin litre klor bazlı yüzey hijyen solüsyonu üretildi.