Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını 24 saat esasına göre devam ediyor

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, ”Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı yüzümüzü güldürdü. Bu kar yağışı bizler için fevkalade sevindirici çünkü her sene biz tarım ve hayvancılık açısından hem de içme suları bakımından büyük önem arz ediyor. Kar yağışı ne kadar fazla olursa ilimiz ve bölgemizde sorunlarımız o kadar azalıyor. Ne kadar fazla kar yağışı olursa çiftçimizin yüzü o kadar fazla gülecek demektir. Çiftçimizin yüzü gülerse bizlerinde yüzü güler. Kar var gam yok diyoruz. Onun için kar yağışı bizim için önemli ve sevinerek karşılıyoruz ve izliyoruz. Şuan için il genelinde Merkez ilçemizle birlikte 13 ilçemizde 19 adet karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İdaremiz il genelinde 6 adet kamyon, 12 adet yükleyici 9 adet kepçe, 3 adet Beko Loder ile toplam 50 adet iş makinesi, 15 adet servis aracı ve 117 personelimiz görev yapıyor. Şuan itibarı ile kapalı köy yolumuz bulunmuyor. Karın yoğunluğuna göre ekiplerimizin yerleri İdaremiz tarafından değiştirilmektedir. Sahada çalışmalarını sürdüren tüm ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” İfadelerini kullandı.

