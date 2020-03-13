Kütahya İl Özel İdaresi personeline hizmet içi eğitimi

Kütahya İl Özel İdaresi bünyesinde çalışanların farkındalığının artırılması ve bilinçlendirilmesi amacı ile E-İçişleri Yerel Yönetim Modüllerinden “Harcama Modülü, Taşınır Mal Modülü, Analitik Muhasebe ile Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları” konularında hizmet içi eğitim düzenlendi.

2 gün devam eden eğitim programı Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak’ın açılış konuşması ile başladı. Programın ilk günkü bölümüne İl Özel İdaresi birimlerinde görev yapan harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve taşınır kayıt yetkilileri katılmış olup, Muhasebe Yetkilisi Ramazan Aldemir, daire personellerinden Aydoğan Değirmen ve Halil Yiğit tarafından E-İçişleri yerel yönetim modüllerinden Harcama Modülü, Analitik Muhasebe Modülü ve Taşınır Mal Modülü konuları hakkında eğitim verildi.

Seminerin ikinci gününde Kütahya İl Özel İdaresi ile DPÜ (DPÜSEM) Dumlupınar Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi ile yapılan protokol kapsamında tüm İl Özel İdaresi çalışanlarına DPÜ öğretim görevlisi Dr. Salih Aytemur tarafından “Protokol ve Kurumsal Davranış Kuralları” konulu eğitim verildi.



