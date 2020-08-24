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Kütahya İl Özel İdaresi’nin köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kütahya İl Özel İdaresinin 2020 yılı programı kapsamında köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Çalışmaların tamamlanmasıyla köy yollarındaki ulaşımın konforunun da her geçen gün arttığını belirten İl Özel İdaresi yetkilileri,” Yol yapım ekiplerimiz çalışmaları ara vermeden sürdürmektedirler.

Kütahya İl Özel İdaresinin 2020 yılı programı kapsamında köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Çalışmaların tamamlanmasıyla köy yollarındaki ulaşımın konforunun da her geçen gün arttığını belirten İl Özel İdaresi yetkilileri,” Yol yapım ekiplerimiz çalışmaları ara vermeden sürdürmektedirler. Merkez de yapılan sıcak asfalt çalışmaları hızla tamamlanırken, merkez Soğukçeşme- Yazlıca 1 kilometrelik sıcak asfalt yol İl Özel İdaresi imkanları ile tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Yazlıca-Hamidiye-Kızılcaören-Yeni Kızılcaören- Nusret, 4 Kilometrelik BSK sıcak asfalt çalışma KÖYDES imkanları ile tamamlanmasının ardından hizmete girmiştir. Merkez de Söğüt-İnli-Doğuluşah yolu 5 kilometrelik BSK sıcak asfalt köy yolu, Frigküm protokolü ile tamamlanarak hizmete alındı. Emet İlçesinde Subak- Konuş yolu 2,2 kilometrelik BSK sıcak asfalt çalışması KÖYDES imkanları ile tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Emet ilçesinde tamamlanan bir başka sıcak asfalt çalışması ise Emet ilçesi Göncek köyünde bulunuyor. 3,3 kilometrelik BSK sıcak asfalt KÖYDES imkanları ile tamamlandı” dediler.

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