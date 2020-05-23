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Kütahya İl Tarım Müdürü Özçalık: "Üreticimiz mağdur olmayacak"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.05.2020 21:44 | Son Güncelleme

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, il merkezi ve ilçelerde görünen don olayı yüzünden zarar gören üreticiler için önemli açıklamalarda bulundu.Yaşanan don olayı yüzünden oldukça büyük zararın oluştuğu Altıntaş, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde, Kütahya Tarım Orman ve İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, il merkezi ve ilçelerde görünen don olayı yüzünden zarar gören üreticiler için önemli açıklamalarda bulundu.
Yaşanan don olayı yüzünden oldukça büyük zararın oluştuğu Altıntaş, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerinde, Kütahya Tarım Orman ve İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği bildirildi. Özçalık, yaptığı açıklamada, ’’Dün gece hava sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi sonucu Altıntaş, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerimiz başta olmak üzere yine İl merkezinde bazı köylerimizde pancar, mısır, fasülye, çekirdek, sebze fidelerinde maalesef zirai don hasarı oluştu. Tüm Kütahyamızda İl ve İlçe müdürlüğü ekiplerimiz sahada tarama yapmaya devam ediyorlar. Köylerde bizzat yaptığımız gözlemlere göre çiftlerimizin iki gün beklemesine ve asıl zararın boyutunun incelemelerden sonra ortaya çıkmasını uygun gördük. İncelemelere göre yazlık ekilişlerin sökülüp tekrar ekilip ekilmeyeceği, ya da ilave bakım ile zarar gören alanların kurtulup kurtulmayacağı belli olacak. Tüm çiftçi dostlarımıza geçmiş olsun’’ ifadelerini kullandı.

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